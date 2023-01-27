В Псковской области создадут музейно-выставочный комплекс

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре рассказал о подготовке к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря.
Митрополит Тихон во время встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой поделился своими смелыми замыслами. По словам Тихона, к 550-летию Псково-Печерского монастыря, которое будет отмечаться в августе 2023 года, планируется открыть музейно-выставочный квартал в Печорах. Там будет реализована масштабная культурная программа, сообщает pln-pskov.ru.
Уже сейчас ведется комплексная реставрация, создается гуманитарный лагерь для талантливых детей в стилистике эпохи Александра Невского. В поселке Выбуты Псковского района намечено создать мемориал в месте рождения княгини Ольги и князя Владимира.