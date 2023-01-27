Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея всегда будет в «одном окопе» с Россией

Родственница главы государства также нелестно отозвалась о политических шагах США в отношение украинского кризиса. Ким Е Чжон обвинила Вашингтон в стимулировании «нестабильности в мире» путем накачивания Украины все большим числом летального оружия. Однако в Пхеньяне не сомневаются в способности российских войск «сжечь дотла» все образцы военной техники, которой хвастаются на Западе.