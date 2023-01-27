Москва, 27 января. Журналист Эдвард Чесноков опубликовал на сайте издания «Комсомольская правда» материал о борьбе России и Китая с влиянием коллективного Запада в Африке под названием «Россия и Китай против Европы и США: Начинается новая драка за Африку».
Автор статьи отметил, что европейские государства уже долгое время эксплуатируют Черный континент и выкачивают его природные богатства. Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Германия и Бельгия фактически поделили материк на собственные сферы влияния.
Однако Чесноков подчеркнул, что сейчас в Африке значительно возросли могущество и авторитет Китая. Журналист объяснил это подходом Пекина, который не грабит регион, а развивает его инфраструктуру в обмен на право добычи ресурсов.
Кроме того, автор публикации отметил важную роль Российской Федерации для материка. Он добавил, что лишь Россия сосредоточилась на решении одной из главных проблем Черного континента — угрозе со стороны радикальных бандформирований:
«Название этой частной военной компании на устах во всем мире. И не из-за освобождения Соледара. ЧВК "Вагнер" еще до того работала в Африке (Согласно официальным заявлениям, ЧВК "Вагнер" не ведет работу в Африке, обучением местных сил безопасности в Мали и ЦАР занимается Содружество офицеров за международную безопасность. — Прим. ФАН). Став для местных жителей чем-то вроде супергероев благодаря победам над террористами, которые стадами бродили по пескам и джунглям».
Чесноков добавил, что Черному континенту есть что предложить взамен на помощь в борьбе с боевиками. Материк обладает не только большими запасами полезных ископаемых, но и имеет политическую ценность.
Все страны Африки являются членами Организации Объединенных Наций и могли бы стать союзниками Москвы на международной арене. Уже сейчас некоторые из государств региона активно поддерживают РФ и выступают против антироссийских резолюций.
Ранее Эдвард Чесноков подготовил аналитический материал под названием «Запад хочет ввергнуть Африку в новое рабство. Россия и Мали должны сломать этот сценарий». В статье журналист рассказал о последствиях неоколониальной политики бывших метрополий на Черном континенте.