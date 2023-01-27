Психолог Дроженко рассказала, как сделать гаджеты полезными для ребенка

Например, психолог отметила, что телефон может стать помощником в процессе создания поделок, готовки по рецептам, что, по ее мнению, способствует сплочению семьи, развивает у ребенка мелкую моторику и усидчивость. Дроженко советует родителям установить на телефон приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета. При этом и родителям, и ребенку важно знать и помнить, что телефон не заменяет жизнь, досуг, отдых и общение.