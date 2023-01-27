Юморист Юрий Гальцев даст концерт в Салехарде в день работника культуры

Кроме Гальцева на сцену выйдет знаменитый дуэт клоунов «Гарик и Юрик» (Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик), а также Илья Зубов. Организаторы мероприятия сообщили ИА «Север-Пресс», что к этой компании присоединились и ученики мастерской Гальцева.