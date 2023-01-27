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Юморист Юрий Гальцев даст концерт в Салехарде в день работника культуры

Общество
Юморист Юрий Гальцев даст концерт в Салехарде в день работника культуры

Юморист Юрий Гальцев даст концерт в культурно-деловом центре Салехарда. Мероприятие приурочено ко дню работника культуры и называется «Концерт для своих».

Кроме Гальцева на сцену выйдет знаменитый дуэт клоунов «Гарик и Юрик» (Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик), а также Илья Зубов. Организаторы мероприятия сообщили ИА «Север-Пресс», что к этой компании присоединились и ученики мастерской Гальцева.

На сегодняшний день молодые артисты составляют основу труппы Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Сам Гальцев с 2008 года является руководителем культурного учреждения и продолжает выступать вместе со своими учениками.
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