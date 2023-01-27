Украинский военный эксперт Згурец назвал сроки возможной поставки западных истребителей ВСУ

В случае принятия странами НАТО соответствующего решения, западные истребители могут появиться на Украине не ранее чем через восемь месяцев. Об этом заявил украинский военный эксперт Сергей Згурец.
По его словам, восемь месяцев — это еще благоприятный прогноз, так как на подготовку украинских пилотов уйдет не менее полугода. К тому же эти сроки могут возрасти из-за логистических проблем и определения тактики применения истребителей в украинских условиях.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба заявили, что процесс переговоров о передаче западных истребителей Киеву перешел в активную фазу.