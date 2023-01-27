Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев предрек для Зеленского страшную расплату из-за его действий

Президента Украины Владимира Зеленского ждет страшная расплата из-за конфликта. Такое мнение выразил финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев.
По его словам, украинский лидер пытается затянуть конфликт. Дело в том, что политик получает миллионы долларов, которые кладет себе в карман. Однако ситуация изменится в ближайшее время, считает экстрасенс.
«Зеленский – не политик, а клоун, артист. Все понимают, что он не на своем месте. Зеленский управляет судьбой народа, но думает только о собственном обогащении. За это еще ждет страшная расплата», – считает экстрасенс.
Рзаев считает, что лидер повел страну не в том направлении. Киев мог избежать обострения ситуации. По словам экстрасенса, Зеленский из-за возможности обогатиться стремился в Евросоюз и НАТО.
«Жалко простой народ, украинских мужчин, которых он отправляет на мясорубку. Его деятельность – временная, скоро случится крутой поворот в его судьбе», – отметил Рзаев.
Ранее эзотерик Зираддин Рзаев высказался о сбежавших из России артистах. По его словам, некоторые из них попытаются вернуться на родину.