В Москве задержали пиромана за поджог BMW во дворе многоквартирного дома

Московские правоохранители задержали злоумышленника, по вине которого сгорели несколько автомобилей во дворе многоквартирного дома. Одна из машин — иномарка BMW — принадлежала семье предпринимателя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, мужчина решил совершить поджог в качестве мести бизнесмену, который подрезал его на дороге. В результате повреждения получили три транспортных средства, в том числе Hyundai и Chery Tiggo.
Обошлось без пострадавших. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.