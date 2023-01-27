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В Москве задержали пиромана за поджог BMW во дворе многоквартирного дома

Происшествия
В Москве задержали пиромана за поджог BMW во дворе многоквартирного дома

Московские правоохранители задержали злоумышленника, по вине которого сгорели несколько автомобилей во дворе многоквартирного дома. Одна из машин — иномарка BMW — принадлежала семье предпринимателя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мужчина решил совершить поджог в качестве мести бизнесмену, который подрезал его на дороге. В результате повреждения получили три транспортных средства, в том числе Hyundai и Chery Tiggo.

Обошлось без пострадавших. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.
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