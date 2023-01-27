Обрушение кровли произошло в охваченном огнем автосервисе на Южном шоссе

Кровля обрушилась во время ликвидации пожара в автосервисе рядом с Южной ТЭЦ в Петербурге.
Как стало известно ФАН, площадь ангара составляет 360 квадратных метров. В настоящее время полыхает одна часть на площади 120 кв. м. На место происшествия выехало руководство пожарных частей Фрунзенского района.
Напомним, мощный пожар разгорелся в автосервисе, расположенном на пересечении Южного шоссе и Софийской улицы. Огонь охватил здание, находящееся недалеко от Южной ТЭЦ. Пожарные тушат его по повышенному номеру сложности.