Депутат Костенко призвала освободить обанкротившихся россиян от взыскания ипотечного жилья

Ипотечные квартиры обанкротившихся россиян могут освободить от взыскания. Законопроект с такими нормами направила на согласование в Минфин и другие ведомства депутат Государственной думы Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».
Народный избранник инициировала внесение поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Изменения устанавливают право суда в ходе рассмотрения дела о банкротстве утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, касающиеся исключительно отношений должника и кредитора, требования которого обеспечены залогом жилья.
В рамках этого документа на жилье не станут обращать взыскание и не будут включать его в имущество, которое будет направлено на реализацию для возмещения затрат кредиторов. Соглашение будет составляться в отношении семей, у которых нет другого дома, куда можно переехать.