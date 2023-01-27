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Депутат Костенко призвала освободить обанкротившихся россиян от взыскания ипотечного жилья

Экономика
Депутат Костенко призвала освободить обанкротившихся россиян от взыскания ипотечного жилья

Ипотечные квартиры обанкротившихся россиян могут освободить от взыскания. Законопроект с такими нормами направила на согласование в Минфин и другие ведомства депутат Государственной думы Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».

Народный избранник инициировала внесение поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Изменения устанавливают право суда в ходе рассмотрения дела о банкротстве утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, касающиеся исключительно отношений должника и кредитора, требования которого обеспечены залогом жилья.

В рамках этого документа на жилье не станут обращать взыскание и не будут включать его в имущество, которое будет направлено на реализацию для возмещения затрат кредиторов. Соглашение будет составляться в отношении семей, у которых нет другого дома, куда можно переехать.
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