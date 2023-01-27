Военный эксперт Анпилогов: у поставок натовских танков на Украину есть темная «обратная сторона»

По данным европейских СМИ, сейчас президент Франции Эммануэль Макрон колеблется, поставлять ли французские танки «Леклерк» на Украину, хотя обычно он выступал в первых рядах «помощников Киева». И дело не в неких «табу», а в качестве самих танков, которые эксперты называют «хрупкими монстрами». Как заявил ФАН военный аналитик, глава центра «Основание» Алексей Анпилогов, украинские военные напрасно радуются тому, что получат в свое распоряжение натовскую технику.
По данным европейских СМИ, 50-тонный танк «Леклерк», оснащенный 120-миллиметровой пушкой, считается «крепким, но в то же время хрупким монстром». Техническое обслуживание «Леклерк» — чрезвычайно сложный процесс. 13 танков «Леклерк» с ноября 2022-го дислоцируются в Румынии, и там около 200 военных заняты исключительно их содержанием. «По словам самих военных НАТО, в то время как один «Леклерк» находится в эксплуатации, два находятся в ремонте», — сообщило немецкое издание Spiegel.
В свою очередь, французские СМИ сообщают, что таких танков у Франции довольно мало. «Франция вряд ли сможет поставлять Киеву большое количество танков «Леклерк», не ставя под угрозу боеспособность собственной армии. Нынешние запасы — всего 226 танков, а ведь еще в начале «нулевых» их было 800. Из 226 танков сейчас реально эксплуатируются только 60%, остальные 40% используются в учебных целях», – сообщило Le Monde.
Эксперты уточнили, что «Леклерк» сильно отличается от «Леопардов» и «Абрамсов», и если Франция и сможет поставить Украине 20-25 танков, то ради такого количества просто нет смысла проводить обучение украинских солдат. Кроме того, уточнили французы, эти машины не только сложны в обслуживании, но и имеют целый ряд технических недостатков.
Как заявил ФАН военный аналитик, глава центра «Основание» Алексей Анпилогов, поставки боевых машин из многих стран НАТО могут стать настоящим адом для украинских военных техников.
«Пока что очень сложно сказать, соберется ли Франция поставлять Киеву свои танки «Леклерк». Потому что до сих пор французы решились только на поставки «колесного танка» AMX-10RS. Эта машина обладает достаточно мощным орудием, но «танком» она называется очень условно — у нее очень скромное бронирование, делающее ее очень уязвимой на поле боя. Фактически это такое «колониальное» оружие, которое хорошо себя зарекомендовало в африканских конфликтах. Но оно вряд ли будет успешно в условиях такого конфликта, как украинский», — указал аналитик.
«Леклерк» — это машина, крайне сложная в обслуживании и ремонте, продолжил он.
«Это, кстати, привело к тому, что Франция крайне скромно реализовала экспортный потенциал «Леклерка». Если тот же немецкий «Леопард» стоит на вооружении у армий трех десятков стран, то «Леклерки» находятся на вооружении у самой Франции, и еще двух-трех стран, — указал Анпилогов. — Впрочем, речь о поставках «Леклерков» пока что всерьез не идет. А понять, насколько готовы украинские военные работать со сложным западным оборудованием, можно будет на примере американского «Абрамса». Это — очень капризный танк, фактически весь собранный вокруг реактивного двигателя. На нем установлена авиационная газовая турбина, дающая ему маневренность и высокую скорость перемещения. Еще большой вопрос, насколько в ВСУ смогут обеспечить обслуживание этой газовой турбины. А также снабжение ее авиакеросином, который ей необходим для нормальной работы».
Анпилогов напомнил — американский «Абрамс» является еще и очень прожорливой машиной, он потребляет 700 литров дорогого авиационного топлива на 100 километров пробега.
«Это говорит о том, что логистика «Абрамсов» или тех же «Леклерков» будет очень сильно затруднена для ВСУ. В целом, у поставок всех натовских танков на Украину есть темная «обратная сторона», которую пока не проговаривают. Но российских военных и экспертов действительно беспокоит возможность появления на фронте целой танковой бригады, полностью состоящей из западных образцов», — подчеркнул военный аналитик.
Впрочем, отметил он, в этом есть и хорошая сторона.
«Сами по себе эти поставки означают — вся советская военная техника, которая гораздо больше приспособлена к украинскому театру военных действий, и хорошо знакома украинским военным, у ВСУ фактически закончилась. Поставка тех же «Леопардов», «Челленджеров» и, возможно, «Леклерков» — это вынужденный шаг, — указал он. — Наши противники из НАТО предприняли его, не добившись перелома ситуации на фронте, и не выведя этот конфликт даже к условному преимуществу Украины. То есть, тем самым западные союзники Киева «затыкают оперативную дыру» на фронте, которая образовалась после выбывания (и выбивания нашими военными) старого советского «танкового задела».
Аналитик напомнил — сначала на фронтах спецоперации были уничтожены сотни собственно украинских танков, принадлежавших ВСУ, а потом были в основном выбиты и советские танки, поставленные Киеву из стран Восточной Европы.
«По нашим подсчетам, из постсоветских стран НАТО было поставлено от 300 до 400 машин — это польские Т-72, словацкие Т-55, и даже марокканские образцы, ранее проданные в эту страну Украиной. Кроме того, изначально у Киева было около 2 тысяч танков — и все это хозяйство сейчас большей частью выведено из строя. Возникает вопрос — что могут решить на фронте те 150-200 натовских танков, которые Запад готовится поставить на Украину? Нужно помнить — все танки горят, вне зависимости от того, кем и где они были произведены. Не нужно считать, что наши Т-72 или Т-90 «Прорыв» чем-то хуже того же «Леопарда» А4, который сейчас будет составлять «костяк» поставок Киеву».
Анпилогов подчеркнул — абсолютно современные машины, такие, как «Леопард А7», Запад массово поставлять в ВСУ не будет.
«В лучшем случае, будет поставлена рота или две таких машин, причем прямо из действующих запасов Бундесвера. «Абрамсы» же будут поставляться из США в экспортном варианте, то есть, без композитной урановой брони, и без урановых подкалиберных снарядов. Единственное, что может быть поставлено Киеву в топ-комплектации — это британские «Челленджеры», но это машины сами по себе очень специфические. У них ручное заряжание, отсутствует автомат сопровождения цели и многое другое. В любом случае, эксплуатировать и обслуживать даже такое немногочисленное танковое войско украинцам будет очень и очень нелегко», — заключил аналитик Анпилогов.
Как сообщило американское издание Politico, единственный в США завод в штате Огайо по производству танков Abrams, обещанных Украине, сейчас полностью загружен заказами для Тайваня и Польши. Издание пишет, что танки Abrams собираются в единственном месте, на государственном заводе в городе Лима, которым управляет General Dynamics, и его сборочная линия полностью занята новыми заказами. Отмечается, что завод может производить всего 12 танков в месяц, поэтому из-за загрузки линии и ограниченных возможностей производства, Abrams на Украину поставят не скоро. Ранее стало известно, что Киев получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уже заявила, что Америка не успеет отправить свои танки на Украину к весне, поскольку «Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время».