Военный эксперт Анпилогов: у поставок натовских танков на Украину есть темная «обратная сторона»

Как сообщило американское издание Politico, единственный в США завод в штате Огайо по производству танков Abrams, обещанных Украине, сейчас полностью загружен заказами для Тайваня и Польши. Издание пишет, что танки Abrams собираются в единственном месте, на государственном заводе в городе Лима, которым управляет General Dynamics, и его сборочная линия полностью занята новыми заказами. Отмечается, что завод может производить всего 12 танков в месяц, поэтому из-за загрузки линии и ограниченных возможностей производства, Abrams на Украину поставят не скоро. Ранее стало известно, что Киев получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уже заявила, что Америка не успеет отправить свои танки на Украину к весне, поскольку «Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время».