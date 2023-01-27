Сербский теннисист Джокович оправдался за фото отца с флагом России и Путиным

Новак Джокович заявил, что его отец Срджан, фотографировавшийся на Australian Open с болельщиком, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z», не поддерживает военные действия. Серб подчеркнул, что журналисты неверно истолковали слова родственника теннисиста. Джокович добавил, что его отец лишь хотел поблагодарить болельщиков за поддержку в матче против россиянина Андрея Рублева.