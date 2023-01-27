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Сербский теннисист Джокович оправдался за фото отца с флагом России и Путиным

Спорт
Сербский теннисист Джокович оправдался за фото отца с флагом России и Путиным

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал фото его отца Срджана с флагом России и президентом РФ Владимиром Путиным.

Новак Джокович заявил, что его отец Срджан, фотографировавшийся на Australian Open с болельщиком, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z», не поддерживает военные действия. Серб подчеркнул, что журналисты неверно истолковали слова родственника теннисиста. Джокович добавил, что его отец лишь хотел поблагодарить болельщиков за поддержку в матче против россиянина Андрея Рублева.

Сегодня серб пробился в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперником Джоковича по решающему матчу станет четвертая ракетка мира Стефанос Циципас.
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