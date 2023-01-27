Депутат Госдумы Четвериков заявил, что в России не будет безработицы

Как пишет сетевое издание «Главный региональный», количество востребованных сотрудников на конец 2022 года, по разным источникам, составляло свыше 3,5 млн человек. Если соотнести эту цифру с числом безработных в стране, а это 2,7 млн человек, то очевидно, что предложение превышает спрос, заявил политик. Более того, даже наметился небольшой дефицит кадров, который восполняется за счет зарубежных трудовых мигрантов, добавил он.