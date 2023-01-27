Депутат Госдумы Четвериков заявил, что в России не будет безработицы

Отток трудоспособных граждан РФ за счет переезда в другие страны в прошлом году достиг по подсчетам экспертов 600 000 человек. О том, как это явление повлияет на российскую экономику, рассказал депутат Госдумы России трех созывов Александр Четвериков.
Как пишет сетевое издание «Главный региональный», количество востребованных сотрудников на конец 2022 года, по разным источникам, составляло свыше 3,5 млн человек. Если соотнести эту цифру с числом безработных в стране, а это 2,7 млн человек, то очевидно, что предложение превышает спрос, заявил политик. Более того, даже наметился небольшой дефицит кадров, который восполняется за счет зарубежных трудовых мигрантов, добавил он.
По словам Четверикова, данная тенденция решает локальную задачу стабилизации достигнутого экономического уровня, но не формирует базу для подъема экономики за счет избытка рабочей силы, что можно наблюдать сегодня в Китае или Индии. Однако в связи с этим обстоятельством можно прогнозировать, что безработица россиянам в обозримой перспективе не грозит ни коим образом, заверил парламентарий.