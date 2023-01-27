Daily Express: Лавров устроил переполох на Западе одним заявлением из ЮАР

По словам журналиста, Вашингтон раздражают поездки российских официальных лиц в африканские страны. Что касается ЮАР, то республика имеет тесные связи с Москвой, поскольку состоит в БРИКС. Страна также оказывает дипломатическую поддержку РФ в ООН. Плюс ко всему политики Запада устроили настоящую истерику после заявления, которое Лавров сделал во время визита в ЮАР, пишет «ПолитРоссия».