Министр иностранных дел России Сергей Лавров спровоцировал настоящий переполох на Западе своими заявлениями во время поездки в ЮАР, сообщил обозреватель Чарли Брэдли в статье для Daily Express.
По словам журналиста, Вашингтон раздражают поездки российских официальных лиц в африканские страны. Что касается ЮАР, то республика имеет тесные связи с Москвой, поскольку состоит в БРИКС. Страна также оказывает дипломатическую поддержку РФ в ООН. Плюс ко всему политики Запада устроили настоящую истерику после заявления, которое Лавров сделал во время визита в ЮАР, пишет «ПолитРоссия».
«Больше всего заголовков привлек министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в очередной раз усилил свою риторику в отношении конфликта на Украине. Находясь в ЮАР, он предупредил, что Россия и Запад ведут уже не "гибридную войну", а "почти настоящую"», – сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров обвинил западных журналистов в искаженном освещении его рабочей поездки по Африке.