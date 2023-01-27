Губернатор Подмосковья Воробьев взял под контроль строительство школы в селе Павловская Слобода

Подрядчикам пришлось столкнуться с известными трудностями перед тем, как непосредственно приступить к строительным работам. Сначала пришлось выполнить демонтаж ветхих сооружений, находившихся на территории участка. Затем были проведены работы по расчистке площадки от мелколесья и выкорчевка пней. В настоящее время на стройплощадке разработаны котлованы под четыре блока, строители заканчивают забивку свай первого блока, в ближайшее время проведут работы по выносу инженерных сетей. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2024 году.