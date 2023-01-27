Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как они с Зеленским хохотали за одним столом

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вспомнила об опыте общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Актриса призналась, что было время, когда они смеялись за одним столом.
По словам артистки, никто не мог представить, что произойдет с Зеленским. Кравченко уверена, что на украинского лидера оказали влияние.
«Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть», — посетовала звезда «Сватов» в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1».
Актриса не понимает, почему теперь президент Украины запрещает говорить по-русски и сжигает русскоязычные книги. Артистка не исключает, что причина такого поведения кроется в президентстве. Кравченко обратила внимание, что Зеленский не сделал ничего хорошего для своей страны и не выполнил ни одного пункта предвыборной программы, сообщает «Вечерняя Москва».
Звезда «Сватов» добавила, что никогда не считала президента Украины артистом. У него получалось весело и легко вести шоу, а зачем он снимал себя, актриса не понимает.