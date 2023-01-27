Актриса Татьяна Кравченко вспомнила, как они с Зеленским хохотали за одним столом

Актриса не понимает, почему теперь президент Украины запрещает говорить по-русски и сжигает русскоязычные книги. Артистка не исключает, что причина такого поведения кроется в президентстве. Кравченко обратила внимание, что Зеленский не сделал ничего хорошего для своей страны и не выполнил ни одного пункта предвыборной программы, сообщает «Вечерняя Москва».