Каждый третий житель России следит за своим здоровьем онлайн

Россияне стремятся к здоровому образу жизни, из-за чего регулярно консультируются со специалистами как офлайн, так и онлайн. Вместе с тем, каждый третий респондент предпочитает следить за своим здоровьем с помощью специальных приложений и трекеров, передает «Газета.RU».