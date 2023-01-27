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Каждый третий житель России следит за своим здоровьем онлайн

Общество
Каждый третий житель России следит за своим здоровьем онлайн

Жители России все чаще используют гаджеты, чтобы следить за своим здоровьем. Аналитики выяснили, насколько этот метод популярен среди населения страны.

Россияне стремятся к здоровому образу жизни, из-за чего регулярно консультируются со специалистами как офлайн, так и онлайн. Вместе с тем, каждый третий респондент предпочитает следить за своим здоровьем с помощью специальных приложений и трекеров, передает «Газета.RU».

Умные часы или браслеты используют только 14% опрошенных. Еще 22% установили приложения, которые напоминают им об употреблении БАДов и лекарств. Исследование провели страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».
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