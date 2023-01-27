Петербургские коммунальщики намеренно забросали снегом Большую Морскую улицу

Большую морскую улицу на глазах изумленных граждан забросали снегом 27 января. Сугробы выгрузили у Триумфальной арки, после чего тщательно разровняли лопатами. Оказалось, что снег понадобился для съемок детективного фильма «Цербер». В комитете по благоустройству Петербурга подтвердили, что «заснеживание» улицы было согласованным.