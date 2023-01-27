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Петербургские коммунальщики намеренно забросали снегом Большую Морскую улицу

Общество
Петербургские коммунальщики намеренно забросали снегом Большую Морскую улицу

Удивленные жители Санкт-Петербурга наблюдали, как снег с улиц не убирали, а привозили целыми самосвалами в центр города.

Большую морскую улицу на глазах изумленных граждан забросали снегом 27 января. Сугробы выгрузили у Триумфальной арки, после чего тщательно разровняли лопатами. Оказалось, что снег понадобился для съемок детективного фильма «Цербер». В комитете по благоустройству Петербурга подтвердили, что «заснеживание» улицы было согласованным.

Жители Северной столицы устали от заснеженных дорог и тротуаров. Некачественная уборка улиц становится одной из главных причин ДТП и травм среди горожан, однако команда губернатора Александра Беглова игнорирует проблемы петербуржцев.
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