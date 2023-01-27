Рубль пока стабилен, но это изменится: аналитик Багманов предсказал направление изменения курса

Кроме того, он отметил, что Европа собирается установить предельные цены для продуктов нефтепереработки, но пока еще точно не заявила, как это будет реализовано. И вот это может быть важным моментом, поскольку данный фактор способен привести к падению объема экспорта. В свою очередь, это поспособствует снижению профицита торгового баланса. И тогда валюта окажется под давлением.