Рубль пока стабилен, но это изменится: аналитик Багманов предсказал направление изменения курса

Эксперт по рынкам ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов поделился с ФАН, что происходит с российской валютой, и почему она имеет тенденцию к изменению курса.
Рубль закрылся 26 января без изменений, весь день торговался в районе отметки 69,30. Сегодня, 27 января, он продолжил этот тренд.
«Вчера вышла новость о том, что США и Япония вводят новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, но пока влияния какого-то сильного не оказала. Поддержку рублю пока еще оказывает налоговый период, но он постепенно уже заканчивается. Ну и, конечно, действие бюджетного правила, в рамках которого ЦБ продаёт валюту. Основное, конечно, за чем сейчас следят участники рынка — это начало действия эмбарго на нефтепродукты из России 5 февраля», — обозначил аналитик моменты, влияющие на позиции рубля.
Кроме того, он отметил, что Европа собирается установить предельные цены для продуктов нефтепереработки, но пока еще точно не заявила, как это будет реализовано. И вот это может быть важным моментом, поскольку данный фактор способен привести к падению объема экспорта. В свою очередь, это поспособствует снижению профицита торгового баланса. И тогда валюта окажется под давлением.
«В целом мы ожидаем, что это, конечно, станет негативно влиять в феврале, и рубль будет возвращаться к диапазону 70-75 и, соответственно, приближаться к отметке 10,5 рубля за юань», — сказал в заключение эксперт.
Ранее Александр Багманов обрисовал ситуацию на рынке золота и назвал вероятное направление изменений цены на него.