Инвестиционный стратег Бахтин ожидает небольшого ослабления рубля в начале февраля

Специалист спрогнозировал незначительное ослабление рубля к иностранным валютам, включая доллар и евро. Эксперт утверждает, что такая ситуация объясняется тем, что дисконт нефти Urals к Brent сохраняется на уровне 30-40%. При этом давление на сырьевой экспорт будет только расти.