Инвестиционный стратег Бахтин ожидает небольшого ослабления рубля в начале февраля

Инвестиционный стратег финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал рост курса доллара до 72 рублей за валютную единицу в начале февраля. При этом курс евро поднимется до отметки в 76 рублей за евро, рассказал он в разговоре с «Газетой.Ru».
Специалист спрогнозировал незначительное ослабление рубля к иностранным валютам, включая доллар и евро. Эксперт утверждает, что такая ситуация объясняется тем, что дисконт нефти Urals к Brent сохраняется на уровне 30-40%. При этом давление на сырьевой экспорт будет только расти.
Эксперт заявил, что частично рубль может укрепить решение Центробанка о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила. Для этого будут использоваться закупки и продажи юаней на Мосбирже.