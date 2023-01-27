Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Инвестиционный стратег Бахтин ожидает небольшого ослабления рубля в начале февраля

Экономика
Инвестиционный стратег Бахтин ожидает небольшого ослабления рубля в начале февраля

Инвестиционный стратег финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал рост курса доллара до 72 рублей за валютную единицу в начале февраля. При этом курс евро поднимется до отметки в 76 рублей за евро, рассказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Специалист спрогнозировал незначительное ослабление рубля к иностранным валютам, включая доллар и евро. Эксперт утверждает, что такая ситуация объясняется тем, что дисконт нефти Urals к Brent сохраняется на уровне 30-40%. При этом давление на сырьевой экспорт будет только расти.

Эксперт заявил, что частично рубль может укрепить решение Центробанка о возобновлении валютных операций в рамках бюджетного правила. Для этого будут использоваться закупки и продажи юаней на Мосбирже.
бахтин финансы прогноз Курс рубля
Военкоры ФАН
Лучшие в аду