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Bloomberg: США и ЕС опасаются трансформации боевых действий на Украине в окопную войну

Армия
Bloomberg: США и ЕС опасаются трансформации боевых действий на Украине в окопную войну

Американские и европейские высокопоставленные чиновники и дипломаты испытывает нарастающее беспокойство из-за возможности перерастания боевых действий на Украине в окопную войну с массированным использованием артиллерии, в духе Первой мировой.

Об этом сообщили обозреватели издания Bloomberg. При таком развитии событий Россия получит явное преимущество ввиду очевидного превосходства над Украиной в военной промышленности и в демографических показателях, чего США и ЕС не хотят допустить, отметили авторы публикации.
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