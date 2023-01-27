Bloomberg: США и ЕС опасаются трансформации боевых действий на Украине в окопную войну

Американские и европейские высокопоставленные чиновники и дипломаты испытывает нарастающее беспокойство из-за возможности перерастания боевых действий на Украине в окопную войну с массированным использованием артиллерии, в духе Первой мировой.
Об этом сообщили обозреватели издания Bloomberg. При таком развитии событий Россия получит явное преимущество ввиду очевидного превосходства над Украиной в военной промышленности и в демографических показателях, чего США и ЕС не хотят допустить, отметили авторы публикации.