Следствие просит арестовать главу информационного управления ФТС по делу о взятке

Сотрудники ГСУ СК РФ направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство об аресте начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей и хищениях бюджетных средств.
Васильева задержали накануне в Москве. Правоохранители просят оставить фигуранта под стражей до 26 марта.
Ранее в рамках расследования уголовного дела специалисты провели крупномасштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы.