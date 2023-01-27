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Следствие просит арестовать главу информационного управления ФТС по делу о взятке

Происшествия
Следствие просит арестовать главу информационного управления ФТС по делу о взятке

Сотрудники ГСУ СК РФ направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство об аресте начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей и хищениях бюджетных средств.

Васильева задержали накануне в Москве. Правоохранители просят оставить фигуранта под стражей до 26 марта.

Ранее в рамках расследования уголовного дела специалисты провели крупномасштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы.
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