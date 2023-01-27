Следствие просит арестовать главу информационного управления ФТС по делу о взятке

Сотрудники ГСУ СК РФ направили в Басманный районный суд Москвы ходатайство об аресте начальника центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрия Васильева. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей и хищениях бюджетных средств.