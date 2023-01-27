Профессор Рожков объяснил, почему растет внутренний туризм и как можно поддержать его развитие

На недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о росте числа турпоездок по России. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» Кирилл Рожков в беседе с ФАН рассказал, с чем связан этот рост и как еще можно поддержать внутренний туризм.
Так, эксперт обратил внимание с одной стороны на то, что уровень реально располагаемых доходов населения приводит к снижению доли дальних поездок.
«Это негативно сказывается на доходах бизнесов, связанных в том числе с теми туристическими локациями внутри России, которые не входят в «топ» наиболее посещаемых. Неравномерное распределение внутреннего туристического потока между двумя этими секторами создает вызов для обладающих потенциалом, но удаленных, либо «недораскрученных» мест», — отметил профессор Рожков.
С другой стороны, по мнению эксперта, устойчивый рост поездок в «домашний» или соседний регион стал вполне адекватной альтернативой для среднего сегмента рынка. Кроме того, короткие поездки, часть которых возможно отследить только через большие данные (big data), дают основание для более оптимистичной оценки роста внутреннего турпотока в 2022 году, чем оценки правительства.
«Это видно по статистике, например, телеком кампаний, которые обладают этой big data. По той же причине, скорее всего, недооценена динамика индивидуальных туров, она также явно в плюсе. Самостоятельное планирование путешествия, передвижение на собственном автомобиле или хорошем пригородном общественном транспорте — остаются доступными и создают возможности для тех, кому оказалась заказана заграница и тех, у кого нет больших бюджетов на отдых» — объяснил Кирилл Рожков.
Таким образом, собеседник ФАН считает, чтобы не упустить и усилить тренд, нужно «раскручивать» новые маршруты, к тому же практически в любом регионе есть достопримечательности, которые достойны внимания не меньше, чем зарубежные. Также необходимо доводить базовую инфраструктуру до уровня комфорта, к которому привыкли путешественники из больших городов.
«Инвестиций потребуется меньше, чем для создания альтернатив зарубежным направлениям, а эффект будет более быстрым», — уверен профессор Рожков.
Помимо этого, к уже заявленным инициативам правительства освободить операторов внутреннего и въездного туризма от НДС, Кирилл Рожков предлагает вернуться к востребованной у туристов системе кеш-бэка.
«Почему бы эту инициативу не перехватить регионам, заинтересованным в развитии туристических центров притяжения? Масштабы, возможно, будут более скромными, менее ощутимыми для путешественников (хотя регион региону рознь, и некоторые могут себе позволить ощутимо щедрый кеш-бэк). Однако если соединить программу кэш-бека с уже существующими программами лояльности, то квесты по «туристическим окрестностям» могли бы стать еще более привлекательными за счет финансовой составляющей. Особенно интересными могли бы быть программы для регионов, объединенные общими туристическими маршрутами, подобные «Золотому Кольцу». Правда, для этого понадобится выход на новый уровень партнерства регионов в управлении развитием туризма» — заключил эксперт.
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