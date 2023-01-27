Профессор Рожков объяснил, почему растет внутренний туризм и как можно поддержать его развитие

С другой стороны, по мнению эксперта, устойчивый рост поездок в «домашний» или соседний регион стал вполне адекватной альтернативой для среднего сегмента рынка. Кроме того, короткие поездки, часть которых возможно отследить только через большие данные (big data), дают основание для более оптимистичной оценки роста внутреннего турпотока в 2022 году, чем оценки правительства.