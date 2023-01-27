Германия посылает танки на Украину, потому что новое поколение забыло, как умирали немцы под Псковом и Ржевом. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Годовщина снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января. В этот день в 1944 г. закончилась осада города фашистскими захватчиками.
Депутат Виталий Милонов обратил внимание на роль мировоззренческих установок. Население Украины живет в ином информационном поле, нежели россияне.
«Украинцы забыли об этом (о зверствах нацизма. — Прим. ФАН) достаточно давно на государственном уровне. Теперь они замещают идеологию здравых ценностей на идеологию фашистских ценностей», — отметил эксперт.
Народный избранник указал на смену поколений в политике. Новые элиты Берлина не понимают, чем может обернуться их легкомыслие.
«То, что сейчас происходит, до боли напоминает события конца 30-х, начала 40-х в Европе. Германия, будучи побежденной страной, посылает танки в Россию. Те, кто помнит, как умирали немцы под Ленинградом, Псковом и Ржевом, скончались или не могут говорить. Те, кто не помнит, решили повторить», — констатировал Милонов.
Эксперт подчеркнул одну «примету», связанную с происходящей эскалацией конфликта. Вовлеченность Берлина грозит обернуться против интересов ведущей европейской державы.
«Если немцы посылают свои войска в Россию, то закончится тем, что они будут побеждены и станут просить о пощаде и подписывать капитуляцию», — резюмировал депутат.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об исторической ответственности Германии за Холокост. При этом Берлин посылает танки на Украину, поддерживая очевидные проявления неонацизма.