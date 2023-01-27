Полпред президента РФ в УрФО Якушев отправился в зону СВО

В рамках рабочей поездки в Луганскую область он встретился с военнослужащими из Челябинской и Свердловской областей, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». В ЛНР Якушев также провел встречу с главой администрации города Краснодона Сергеем Козенко. С ним он обсудил реализацию различных проектов.