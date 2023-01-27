Полпред президента РФ в УрФО Якушев отправился в зону СВО

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев уехал в зону проведения специальной военной операции.
В рамках рабочей поездки в Луганскую область он встретился с военнослужащими из Челябинской и Свердловской областей, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». В ЛНР Якушев также провел встречу с главой администрации города Краснодона Сергеем Козенко. С ним он обсудил реализацию различных проектов.
Полномочный представитель президента осмотрел объекты, которые восстанавливают строители из Тюмени — центральную городскую многопрофильную больницу с детским отделением, бассейн ДЮСШ-1 и гостиницу «Сибирь». Владимир Якушев отметил, что строителями выполнен большой объем работ и в целом все намеченные мероприятия выполняются в соответствие с поставленными задачами.