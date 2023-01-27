Новость про дом Серябкиной за 300 млн рублей оказалась пиаром

Оказалось, что дом действительно продается, а Серябкина просто сделала фото на его фоне. Переезд певицы в дорогостоящую недвижимость оказался фейком. Она на самом деле поменяла место жительства, но ее жилье намного скромнее, сообщает «Вокруг ТВ».