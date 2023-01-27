Экс-сотрудник Пентагона предупредил Киев о сложностях с обслуживанием западных танков

Обслуживание разных образцов военной техники НАТО потребует от Украины налаживания беспрецедентной логистики, считает бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Джим Таунсенд.
Мнение эксперта в пятницу процитировал журнал Foreign Policy (FP). Таунсенд считает, что ВСУ будет сложно организовать обслуживание «разношерстной» военной техники, которую им пообещали западные партнеры.
«Это все равно что самостоятельно обслуживать мотоцикл, лодку и спортивный суперкар под открытым небом в суровых условиях, пока в вас стреляют», — предупредил Таунсенд.
Экс-сотрудник Пентагона заявил, что проблему представляет и различие в потребляемом горючем. Европейские танки Leopard 2 и Challenger 2 ездят только на дизельном топливе, а американский танк Abrams — на реактивном.