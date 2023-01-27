Financial Times: поездка Лаврова в Африку показала провал попыток Запада по изоляции РФ

По словам журналистов, Южно-Африканская Республика не намерена критиковать Россию из-за ситуации на Украине после решения Запада отправить танки Киеву. Об этом свидетельствуют улыбки министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече с Лавровым. Плюс ко всему РФ сумеет укрепить отношения с Африкой после морских учений России, КНР и ЮАР.