Захарова обвинила страны НАТО в преступном лицемерии при поставках оружия Украине

Страны НАТО подтвердили наличие планов по наращиванию поставок Украине тяжелых наступательных вооружений, при этом показав преступное лицемерие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что лидеры НАТО пытаются откреститься от прямого вовлечения в украинский кризис, но отправляют тяжелые танки и другое мощное оружие киевскому режиму.
«Именно натовским оружием убивают мирных людей и разрушают гражданскую инфраструктуру новых субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат сообщила, что страны НАТО де-факто становятся соучастниками многочисленных преступлений официального Киева.