Ольга Волкова отреагировала на способность новых «папиных дочек» вызвать ажиотаж у аудитории

По предварительной информации, не все герои многосерийного фильма появятся в новой версии. Так главную роль сыграет Филипп Бледный (Веник), которого Анастасия Сиваева (Даша) бросила в день свадьбы одного с четырьмя детьми. Зрители также увидят в фильме Мирославу Карпович (Машу), Елизавету Арзамасову (Галю), а также главу семейства – Андрея Леонова (Сергея Васнецова) и его супругу Нонну Гришаеву (Людмилу). Роль бабушки также сохранилась за Ольгой Волковой (Антониной Семеновной).