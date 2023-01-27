Ольга Волкова отреагировала на способность новых «папиных дочек» вызвать ажиотаж у аудитории

Российский видеосервис START и телеканал СТС снимают продолжение всем известного сериала «Папины дочки». Первая серия выйдет на телеэкраны уже в 2023 году, однако точная дата в настоящее время неизвестна.
Съемки «Папины дочек» завершились еще в 2013 году после практически шести лет существования. Однако спустя несколько лет руководство проекта решило возобновить съемки.
По предварительной информации, не все герои многосерийного фильма появятся в новой версии. Так главную роль сыграет Филипп Бледный (Веник), которого Анастасия Сиваева (Даша) бросила в день свадьбы одного с четырьмя детьми. Зрители также увидят в фильме Мирославу Карпович (Машу), Елизавету Арзамасову (Галю), а также главу семейства – Андрея Леонова (Сергея Васнецова) и его супругу Нонну Гришаеву (Людмилу). Роль бабушки также сохранилась за Ольгой Волковой (Антониной Семеновной).
Пользователи Сети уже начали активное обсуждение предстоящей премьеры. Многие из них сравнивают «Папиных дочек» с «Чебурашкой», который произвел настоящий фурор в киноиндустрии в 2023 году. Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 5 млрд рублей.
ФАН связался с актрисой Ольгой Волковой, чтобы услышать ее ожидания от «Папиных дочек», однако актриса отказалась от комментария сославшись на «этические нормы».
«Я не знаю, не имею права говорить, я всего лишь актриса. Ни киновед, ни театровед. Есть этические нормы, согласно которым актер не имеет право говорить. Киноведы, театроведы кто угодно может, но не актриса, которая будет сравнивать какой фильм лучший и какой будет иметь больший успех. Тем более, что папины дочки еще даже не начались», — сообщила Волкова.
Ранее ФАН узнал, почему бывшую жену Артура Смольянинова*(признан в России иноагентом) Дарью Мельникову не взяли в новые «Папины дочки».