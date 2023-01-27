Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасен переизбыток негативной информации

Переизбыток негативной информации может навредить здоровью, предупредил кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.
В древности стресс помогал людям бороться с опасностями, например, спасаться от диких зверей. Однако на современном этапе потребность в физической защите уже не стоит так остро, рассказал врач.
«Вместо того, чтобы находить внешний "выход", адреналин направляет свое действие "внутрь" организма — повышает артериальное давление и увеличивает риски атеросклероза», — подчеркнул Казаченко в беседе с изданием «Газета.RU».
На этом фоне кардиолог посоветовал не забывать об отдыхе, учиться расслабляться и наслаждаться спокойствием. Он также призвал следить за питанием и отказаться от вредных привычек.