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Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасен переизбыток негативной информации

Общество
Кардиолог Казаченко объяснил, чем опасен переизбыток негативной информации

Переизбыток негативной информации может навредить здоровью, предупредил кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

В древности стресс помогал людям бороться с опасностями, например, спасаться от диких зверей. Однако на современном этапе потребность в физической защите уже не стоит так остро, рассказал врач.

«Вместо того, чтобы находить внешний "выход", адреналин направляет свое действие "внутрь" организма — повышает артериальное давление и увеличивает риски атеросклероза», — подчеркнул Казаченко в беседе с изданием «Газета.RU».

На этом фоне кардиолог посоветовал не забывать об отдыхе, учиться расслабляться и наслаждаться спокойствием. Он также призвал следить за питанием и отказаться от вредных привычек.
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