Вашингтон осторожно признает, что танки Abrams не смогут проявить себя на Украине

Оценивая структуру бронетанковых частей ВСУ, мы не найдем там необходимых ремонтно-обслуживающих подразделений. Например, в танковом батальоне США всегда имеется специализированный взвод, в составе которого есть четыре БРЭМ М88А2. В случае необходимости они способны вывезти с поля боя поврежденный Abrams М1, или хотя бы просто вытащить его из грязи. В то же время на Украине сейчас нет других подобных машин, способных обеспечить эвакуацию американских танков с массой около 70 тонн.