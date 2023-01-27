Вашингтон осторожно признает, что танки Abrams не смогут проявить себя на Украине

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин рассказал о проблемах, с которыми американская техника столкнется на украинском фронте.
Решение США передать киевскому режиму танки Abrams M1A2 было вполне ожидаемым событием, особенно если учесть ситуацию в Германии. Немецкие власти первоначально отказывались предоставлять Киеву свои боевые машины Leopard 2, ссылаясь на то, что Берлин не хочет первым делать новый шаг, ведущий к серьезной эскалации украинского кризиса. При этом ФРГ предлагала Соединенным Штатам «подать пример» предоставлением Киеву своих боевых машин, с чем Вашингтон неохотно, но согласился.
В заявлении президента США Джо Байдена было сказано, что Украине будет передан 31 танк Abrams M1 в неуказанной модификации. Тем не менее специалисты полагают, что речь идет о модели Abrams M1А2. Кроме того, вместе с этой техникой Киев получит восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2, предназначенных для срочного технического обслуживания, эвакуации, дозаправки и пополнения боекомплекта американских танков.
Без завышенных ожиданий
При этом представители Пентагона в открытой печати заявили, что они фактически не ожидают больших боевых успехов от использования Abrams М1 на Вооруженными силами Украины (ВСУ). По их мнению, данная партия танков не будет обеспечена квалифицированными специалистами по эксплуатации и ремонту, что приведет к быстрому износу, повреждению или боевым потерям этих машин.
С одной стороны, данное заявление достаточно справедливо. Принципы организации тылового обеспечения и поддержки подразделений в американской армии сильно отличаются от того, что в реальности налажено в ВСУ. На этом фоне представители Пентагона выражают вполне конкретную озабоченность тем, что в условиях боевых действий танки не будут получать должный уровень регламентного технического обслуживания, предусмотренного требованиями, применимыми в Соединенных Штатах.
Техническая неподготовленность Киева
Оценивая структуру бронетанковых частей ВСУ, мы не найдем там необходимых ремонтно-обслуживающих подразделений. Например, в танковом батальоне США всегда имеется специализированный взвод, в составе которого есть четыре БРЭМ М88А2. В случае необходимости они способны вывезти с поля боя поврежденный Abrams М1, или хотя бы просто вытащить его из грязи. В то же время на Украине сейчас нет других подобных машин, способных обеспечить эвакуацию американских танков с массой около 70 тонн.
Также следует отметить, что по стандартам американской армии восемь БРЭМ предназначены для обслуживания порядка сотни танков, тогда как вместе с ними на Украину направляется только 31 Abrams. Из этого можно сделать вывод о том, что Пентагон закладывает на будущее возможность поставки дополнительных партий боевых машин.
Таким образом, направляя Киеву БРЭМ М88А2, Вашингтон заблаговременно формирует некую «тыловую базу» для дальнейшего развертывания боевых подразделений, оснащенных танками Abrams.
Опасность для американских машин
С другой стороны, заявление о предстоящем «отсутствии успеха» в действиях американских танков на украинском театре военных действий заранее готовит почву на случай продвижения со стороны российских подразделений.
Они давно ожидали такой встречи, расценивая армию США как основного концептуального противника. Практически все противотанковые средства, создаваемые как в СССР, так и в современной России в первую очередь ориентировались на преодоление бронезащиты именно американских танков Abrams М1. При проектировании средств поражения в техническом задании они рассматривались в качестве эталона.
Различные бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) для 125-мм танковых пушек 2А46 в различных модификациях (стоящие на танках Т-72, Т-80 и Т-90), в том числе выполненные из обедненного урана, ракетные комплексы «Конкурс», а теперь и «Корнет», авиационные ПТРК «Атака» и «Вихрь» — все они изначально создавались так, чтобы эффективно уничтожать технику вроде танков Abrams М1.
Так что представители Пентагона, не ожидающие больших успехов от своих боевых машин, переданных в руки украинских танкистов, в чем-то, безусловно, правы. Их технике трудно придется на украинской земле.
А то, что поставки будут значительно расширены — в этом уж точно теперь нет никаких сомнений.