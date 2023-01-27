Исполнителя заказного убийства задержали спустя 16 лет в Вологодской области

Инцидент произошел в 2017 году. По информации издания, местная пенсионерка решила заказать убийство родственника, для чего нашла исполнителя, пообещав тому вознаграждение. Злоумышленник согласился на условия и напал на жертву с ножом. Потерпевший получил смертельные ранения.