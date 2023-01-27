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Полковник в отставке Кнутов назвал слабые стороны обещанных Киеву танков Abrams

Армия
Полковник в отставке Кнутов назвал слабые стороны обещанных Киеву танков Abrams

Обещанные Украине американские танки M1 Abrams оснащены газотурбинным двигателем, потребляющим колоссальное количество высокооктанового топлива, заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Кроме того, по словам эксперта, Abrams оборудованы специальным генератором, вырабатывающим электричество в простое. Они настолько слабо защищены, что их можно повредить с помощью стрелкового оружия.

Бывали случаи, когда при попадании в генератор топливо загоралось, протекало в двигатель и провоцировало пожар. Также Abrams можно вывести из строя точным попаданием в моторно-трансмиссионное отделение, рассказал Кнутов.
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