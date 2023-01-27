Выступления группы Pantera в Германии отменили из-за нацистского приветствия солиста

Американская метал-группа Pantera не выступит на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park в Германии. Концерты коллектива отменили из-за нацистского приветствия солиста Филипа Ансельмо.
Причиной скандала стало поведение вокалиста на концерте Pantera в Калифорнии в 2016 году. После выступления музыкант выкрикнул со сцены нацистское приветствие white power («превосходство белых»). Из-за этого в ФРГ отменили концерты группы, пишет Heavy Consequence.
«Pantera не будет выступать на Rock am Ring и Rock im Park в 2023 году, как было объявлено ранее», — сообщили организаторы фестивалей.
Устроители мероприятий отметили, что за последние недели у них было много разговоров с артистами, партнерами и поклонниками фестивалей. Организаторы отреагировали на критику, поэтому убрали Pantera из программы.