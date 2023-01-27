ЦБ России повысил официальные курсы доллара, евро и юаня к рублю на 28–30 января

Российский Центробанк (ЦБ) принял решение повысить официальные курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник, свидетельствуют данные, опубликованные на портале ведомства.
Так, американская валюта подорожала на 21 копейку относительно предыдущего значения, и ее официальный курс на 28–30 января достиг отметки 69,34 рубля. Официальный курс евро составил 75,41 рубля, что на семь копеек выше показателя пятницы.
Юань решением регулятора прибавил меньше копейки, из-за чего официальный курс китайской валюты остался на уровне 10,25 рубля.
Доллар и юань продемонстрировали тенденцию к укреплению и на страте торгов Мосбиржи. Валюта США на открытии сессии подорожала на 20 копеек относительно значений закрытия предыдущих торгов, и ее курс составил почти 69,50 рубля. Евро не торговался. А биржевая стоимость юаня выросла на 1,2 копейки, до 10,29 рубля.