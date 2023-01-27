ЦБ России повысил официальные курсы доллара, евро и юаня к рублю на 28–30 января

Доллар и юань продемонстрировали тенденцию к укреплению и на страте торгов Мосбиржи. Валюта США на открытии сессии подорожала на 20 копеек относительно значений закрытия предыдущих торгов, и ее курс составил почти 69,50 рубля. Евро не торговался. А биржевая стоимость юаня выросла на 1,2 копейки, до 10,29 рубля.