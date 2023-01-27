Сотни украинских беженцев могут стать бездомными из-за действий властей Эстонии

Эстонские власти вынуждают беженцев с Украины освободить предоставленное им жилье в случае отказа от внесения арендной платы.
В результате сотни вынужденных переселенцев окажутся без крыши над головой без каких-либо перспектив на получение жилья. Решение о прекращении использования государственного центра оборонных инвестиций для размещения беженцев было принято в департаменте социального страхования Эстонии, пишет Postimees.
Ведомство регулярно напоминает украинцам о необходимости покинуть здания. Первое предупреждение о выселении прозвучало еще летом 2022 года, затем беженцев призывали съехать 1 января 2023 года, теперь датой выезда стало 31 марта.