Сотни украинских беженцев могут стать бездомными из-за действий властей Эстонии

В результате сотни вынужденных переселенцев окажутся без крыши над головой без каких-либо перспектив на получение жилья. Решение о прекращении использования государственного центра оборонных инвестиций для размещения беженцев было принято в департаменте социального страхования Эстонии, пишет Postimees.