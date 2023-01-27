В Тушино известный фигурист домогался 10-летней девочки на занятиях по катанию на коньках

По словам потерпевшей, это был не первый инцидент. На одном из занятий он залезал ей даже под одежду, но подопечная решила, что это случайность. Полицейские уже допросили подозреваемого. Последний призывал жертву не бросать фигурное катание. У мужчины двое детей. Его супругой стала бывшая ученица, которую он тренировал с подросткового возраста.