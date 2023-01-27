В Тушино известный фигурист домогался 10-летней девочки на занятиях по катанию на коньках

Известный фигурист попал под уголовную статью за сексуальное насилие над школьницей в московском Тушино, сообщает издание МК.RU.
Родители девочки заявили на тренера в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 132 часть 4 «Б» («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия»).
По данным следствия, 10-летняя школьница занималась с тренером по фигурному катанию индивидуально. После одного из занятий девочка призналась родителям, что плохо каталась на тренировке, потому что педагог трогал ее особенным образом.
По словам потерпевшей, это был не первый инцидент. На одном из занятий он залезал ей даже под одежду, но подопечная решила, что это случайность. Полицейские уже допросили подозреваемого. Последний призывал жертву не бросать фигурное катание. У мужчины двое детей. Его супругой стала бывшая ученица, которую он тренировал с подросткового возраста.