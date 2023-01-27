Жители забайкальского села жалуются на засилье волков

Жители села завалили местные власти жалобами на то, что огромные стаи волков не дают им спокойно выходить из домов, а домашних собак перегрызли почти всех. Замначальника отдела охотничьего надзора по Забайкальскому краю Юрий Шумелов признает, что проблема по нанесенному волками ущербу особо остро стоит в южных лесостепных районах, где развито пастбищное животноводство, сообщает РТК «Забайкалье».