Жители забайкальского села жалуются на засилье волков

Проблемная ситуация сложилась в забайкальском селе Уровские Ключи.
Жители села завалили местные власти жалобами на то, что огромные стаи волков не дают им спокойно выходить из домов, а домашних собак перегрызли почти всех. Замначальника отдела охотничьего надзора по Забайкальскому краю Юрий Шумелов признает, что проблема по нанесенному волками ущербу особо остро стоит в южных лесостепных районах, где развито пастбищное животноводство, сообщает РТК «Забайкалье».
По словам Шумелова, так как сейчас популяция волков составляет более пяти тысяч особей, что значительно превышает установленные нормы, то может быть принято решение о регулировании их численности путем отстрела. Очевидно, только это спасет жителей села Уровские Ключи.