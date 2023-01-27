Главную улицу города Джибусси в ЦАР переименовали в «авеню Россия»

Ранее сотрудники отечественного дипломатического представительства в ЦАР и Русский дом организовали вечеринку в честь старого Нового года для жителей Центральноафриканской Республики. Представители РФ провели большое количество конкурсов для всех желающих и раздали различные подарки детям.