Главную улицу города Джибусси в ЦАР переименовали в «авеню Россия»

Банги, 27 января. Центральная улица города Джибусси в ЦАР теперь носит название «авеню Россия» в знак благодарности представителям РФ, которые помогают африканской стране.
Местное население и администрация тепло относятся к россиянам, которые работают в регионе. Они высоко ценят поддержку, оказываемую сотрудниками отечественных ведомств.
Решение о подобном названии единогласно приняли чиновники района совместно с мусульманской и католической общинами. Главная улица Джибусси получила название «авеню Россия».
Ранее сотрудники отечественного дипломатического представительства в ЦАР и Русский дом организовали вечеринку в честь старого Нового года для жителей Центральноафриканской Республики. Представители РФ провели большое количество конкурсов для всех желающих и раздали различные подарки детям.
Позднее работники центра познакомили молодежь страны с историей дружбы Банги и Москвы. После мероприятия волонтеры показали маленьким жителям столицы отечественные мультфильмы и покатали их на каруселях.