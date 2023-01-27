Депутаты бундестага усомнились в компетентности Бербок после слов о войне Европы с Россией

Депутаты немецкого бундестага Сара Вагенкнехт и Петр Быстрон подвергли критике министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее слов о войне с Россией.
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ во время заседания ПАСЕ сказала, что страны Европы якобы ведут войну против Москвы, поэтому государства должны больше помогать Украине, а не перекладывать ответственность друг на друга.
Депутат Вагенкнехт считает, что Бербок элементарно не справляется со своими обязанностями. Министр должна выступать в качестве дипломата, а не вести себя «как слон в посудной лавке».
«Такая словесная эскалация на международной арене одновременно с объявлением о поставке танков Leopard на Украину является взрывоопасной», — отметил в свою очередь Петр Быстрон, слова которого передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что руководство Германии приняло решение о передаче киевскому режиму боевых танков Leopard.