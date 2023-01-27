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Лидер АдГ Крупалла призвал снять Бербок с поста главы МИД ФРГ после заявления о России

Политика
Лидер АдГ Крупалла призвал снять Бербок с поста главы МИД ФРГ после заявления о России

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует уйти в отставку. Так считает лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Во вторник, 24 января, на заседании ПАСЕ немецкий министр иностранных дел дала понять, что европейские страны «ведут войну» против Российской Федерации. На этом фоне Бербок потребовала «делать больше» для украинского государства.

«Министра иностранных дел Бербок он (канцлер) должен отправить в отставку», — процитировали Крупаллу в соответствующем релизе.

Лидер АдГ счел непрофессиональным подобный выпад главы МИД Германии. По его мнению, поведение Бербок опасно для самого существования ФРГ. Из-за этого Крупалла призвал канцлера Олафа Шольца объясниться перед Россией.
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