Матери Ирины Алферовой исполнился 101 год

Мать народной артистки России Ирины Алферовой Ксения Архиповна отпраздновала 101-летие в кругу родных и близких людей. Женщина остается в бодром расположении духа и поет песни.
Кадры с празднования дня рождения матери Алферовой опубликовала телеведущая Екатерина Колокольцева. Она написала теплые слова и пожелания в адрес Ксении Архиповны, сообщает «Газета.Ru».
«101 год! Дай бог вам здоровья, честь быть гостем на этом празднике», — написала Колокольцева в социальных сетях.
Ксения Архиповна является ветераном Великой Отечественной войны. Она выучилась на радистку и сопровождала самолеты через линию фронта. Женщина до сих пор вспоминает и оплакивает летчиков, которые погибли в бою.