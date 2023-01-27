Культурную ворону-пешехода заметили в Петербурге

Ворона-пешеход попала в кадр видеорегистратора в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Позитивным роликом поделился автоюрист Артур Вишенков.
Культурная птица пересекла путь мужчины на улице Комиссара Смирнова, продемонстрировав горожанам пример соблюдения правил дорожного движения, рассказал Вишенков в беседе с изданием «Мегаполис».
Ворона не спеша прогулялась со стороны Выборгского Дворца культуры. На проезжей части птица перешла дорогу по зебре, а водитель остановился, чтобы пропустить пернатое.