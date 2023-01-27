Китайский производитель Honor не возобновил прямые поставки смартфонов в Россию

Смартфоны китайского производителя Honor по-прежнему не поставляют в Россию напрямую. Об этом сообщили два источника на российском рынке.
По словам одного из источников, Honor продолжает развиваться на рынках СНГ. Конкретные страны инсайдер не назвал. В Россию же смартфоны китайского бренда приезжают по параллельному импорту.
«Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года», — уточнил источник ТАСС.
Второй представитель российского рынка подтвердил эту информацию. Он тоже заявил, что китайский производитель не возобновил прямые поставки техники.
Российские ретейлеры получили последние партии смартфонов Honor в марте–апреле прошлого года, напоминает телеканал «360». Летом компания прекратила прямую поставку девайсов в РФ. Однако недавно СМИ сообщили, что Honor и Xiaomi набирают сотрудников в российские офисы.