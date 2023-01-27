Двукратный чемпион России в качестве тренера «Рубина» Алексей Семенов умер в 73 года

Алексей Семенов, двукратный чемпион России в качестве тренера казанского футбольного клуба «Рубин», скончался на 74-м году жизни. Трагическую новость сообщили на сайте ФК.
Причина смерти не раскрывается, однако известно, что спортсмен долгое время страдал от болезни. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии появится позже.
Семенов стал заниматься обучением футболистов после завершения игровой карьеры. С 2018 года являлся селекционером «Рубина».
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