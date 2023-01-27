Вместимость приюта для собак в Брянске увеличат

Власти Брянска намерены в полтора раза повысить вместимость городского приюта для бездомных собак.
Собачий приют в Брянске, который открылся два года назад, уже не справляется с наплывом отлавливаемых безнадзорных псов. К тому же новые правила обращения с бездомными животными тоже вносят свои коррективы, сообщают «Брянские новости».
Поэтому встала необходимость строительства новых вольеров. Сейчас в них одновременно можно разместить до 200 собак. Поставлена задача в перспективе увеличить количество проблемных особей до 300.