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Вместимость приюта для собак в Брянске увеличат

Общество
Вместимость приюта для собак в Брянске увеличат

Власти Брянска намерены в полтора раза повысить вместимость городского приюта для бездомных собак.

Собачий приют в Брянске, который открылся два года назад, уже не справляется с наплывом отлавливаемых безнадзорных псов. К тому же новые правила обращения с бездомными животными тоже вносят свои коррективы, сообщают «Брянские новости».

Поэтому встала необходимость строительства новых вольеров. Сейчас в них одновременно можно разместить до 200 собак. Поставлена задача в перспективе увеличить количество проблемных особей до 300.
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