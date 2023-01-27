Граница континентального шельфа России в СЛО стала темой обсуждения Путина с Совбезом

В начале оперативного совещания глава государства предупредил участников встречи, что им необходимо будет рассмотреть несколько важных вопросов, относящихся и к внутренней повестке, и к внешней. В последнем случае речь идет о границе континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, пояснил он. Для выступления по первой теме президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.