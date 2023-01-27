Граница континентального шельфа России в СЛО стала темой обсуждения Путина с Совбезом

Темами совместного обсуждения президента России Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности страны на заседании в пятницу стали внутренняя повестка и вопросы внешней российской границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.
В начале оперативного совещания глава государства предупредил участников встречи, что им необходимо будет рассмотреть несколько важных вопросов, относящихся и к внутренней повестке, и к внешней. В последнем случае речь идет о границе континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, пояснил он. Для выступления по первой теме президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В заседании Совета безопасности России приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.