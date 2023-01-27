Зверинскую улицу в Петергофе затопило водой из-за прорыва трубы

Жители Петербурга на протяжении многих лет пытаются добиться от команды губернатора Александра Беглова качественной работы коммунальных служб, однако Смольный демонстративно игнорирует эти призывы не только во время имитации борьбы со снегом, но и при устранении аварий холодного водоснабжения.