На Зверинской улице Петергофа произошел аварийный прорыв трубы холодного водоснабжения, из-за чего проезжую часть залило водой. Однако коммунальные службы не спешат устранять произошедшую аварию.
Об очередном инциденте, нарушающем комфортную жизнь петербуржцев, сообщило издание «Невские Новости». Согласно показаниям очевидцев, прорыв трубы случился напротив дома № 13 на Зверинской улице, при этом вода заливает асфальтовое покрытие. Пресс-служба «Водоканала» признала наличие «технологического нарушения» водонапорной магистрали, но отреагировала на него декларативным образом.
«Вытекание незначительное, вся вода уходит в систему водоотведения. Абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — сказано в сообщении.
В «Водоканале» также отметили, что специалисты проводят диагностику поврежденного трубопровода.
Жители Петербурга на протяжении многих лет пытаются добиться от команды губернатора Александра Беглова качественной работы коммунальных служб, однако Смольный демонстративно игнорирует эти призывы не только во время имитации борьбы со снегом, но и при устранении аварий холодного водоснабжения.