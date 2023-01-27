Специалисты челябинского Минздрава рассказали о пользе диспансеризации

Минздрав РФ с 23 по 29 января проводит Неделю информированности о необходимости диспансеризации и профосмотров. О пользе данных мер рассказала главный внештатный специалист челябинского Минздрава по медицинской профилактике Ольга Агеева.
Как пишет интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск», в Челябинской области свыше 62 организаций занимаются диспансеризацией. Жители региона в возрасте до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, а лица, которым больше 40 лет, должны проверяться каждый год, заявила эксперт.
По словам Агеевой, диспансеризация представляет собой комплекс онкоскринингов наиболее часто встречающихся онкозаболеваний. Благодаря периодическим проверкам здоровья патологии могут быть выявлены на ранних этапах, что позволяет начать своевременное лечение.
Диспансеризацию проводят в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. Все нужные сведения можно запросить в регистратуре, отделении медпрофилактики или у участкового врача-терапевта, пояснила медик.