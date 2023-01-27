Специалисты челябинского Минздрава рассказали о пользе диспансеризации

Как пишет интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск», в Челябинской области свыше 62 организаций занимаются диспансеризацией. Жители региона в возрасте до 39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, а лица, которым больше 40 лет, должны проверяться каждый год, заявила эксперт.